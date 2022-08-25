Президенту українського футбольного клубу скасували довічну дискваліфікацію за побиття арбітра

Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) розглянув апеляцію засновника та почесного президента "Агробізнесу" Олега Собуцького на пожиттєве відсторонення від футбольної діяльності.

У липні 2020 року Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ довічно усунув Собуцького від футболу через побиття арбітра Юрія Іванова після матчу Першої ліги "Агробізнес" - "Минай".

Функціонер вирішив оскаржити це рішення в CAS і той частково задовольнив апеляцію Собуцького, замінивши довічний "бан" на дискваліфікацію терміном п'ять років.

"Спортивний арбітражний суд встановив, що застосовані зі сторони УАФ санкції у вигляді довічної дискваліфікації не передбачені Дисциплінарними правилами УАФ і є неспівмірними із дійсними обставинами порушення. У зв'язку з цим CAS частково задовольнив апеляцію Собуцького О.М. та істотно зменшив період дискваліфікації до п'яти років", - йдеться в заяві на офіційному сайті "Агробізнесу".

Додамо, що зараз 50-річний президент "Агробізнесу" захищає Україну в ЗСУ. Команда з Волочиська, яка у сезоні-2021/22 грала в Першій лізі України, пропускає поточну кампанію.

Читайте також:

Великий удар по українському футболу: які клуби пропустять наступний сезон через війну з Росією

"Шахтар" дізнався суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів

Старт УПЛ: розклад і результати матчів 1-го туру Чемпіонату України з футболу