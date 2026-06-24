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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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32
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Президент ФІФА розповів, чи вручатиме Трамп трофей переможцю ЧС-2026

Американський президент візьме участь у церемонії нагородження тріумфатора Мундіалю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Дональд Трамп і Джанні Інфантіно

Дональд Трамп і Джанні Інфантіно / © Associated Press

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно підтвердив, що вручатиме трофей переможцю чемпіонату світу‑2026 разом з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє видання ESPN.

"Ми разом із президентом Трампом будемо насолоджуватися фіналом і, звісно, разом вручимо трофей переможцю. Ми постійно разом", — сказав Інфантіно в ефірі програми "Fox & Friends".

Таким чином, Трамп порушить офіційний протокол ФІФА, згідно з яким Кубок світу має залишатися на постаменті, доки його не візьме один із гравців команди-переможниці.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Фінальний матч ЧС-2026 відбудеться 19 липня на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка).

Зазначимо, що влітку минулого року Трамп відвідав фінал Клубного чемпіонату світу, після якого особисто вручив трофей "Челсі" та залишився на п'єдесталі святкувати перемогу разом з гравцями лондонського клубу, що викликало подив у капітана англійської команди Ріса Джеймса.

"Мені сказали, що він вручить трофей, а потім зійде зі сцени. Я думав, що він зійде зі сцени, але він хотів залишитися. Чесно кажучи, було досить гучно, я майже нічого не чув, що він сказав. Трамп просто привітав мене та команду з підняттям трофею та сказав нам насолоджуватися моментом", — сказав Джеймс.

"Я знав, що Трамп буде тут, але не знав, що він буде на сцені, коли ми підніматимемо трофей. Тому я був трохи спантеличений", — розповів півзахисник "Челсі" Коул Палмер, який у фіналі забив два голи та зробив асист.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
32
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