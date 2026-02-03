ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Президент ФІФА виступив за повернення Росії до міжнародного футболу – скандальна заява

Джанні Інфантіно вважає, що відсторонення держави-агресорки не принесло жодної користі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Джанні Інфантіно і Володимир Путін

Джанні Інфантіно і Володимир Путін / © Associated Press

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно виступив за повернення Росії до міжнародного футболу.

Він заявив, що варто скасувати відсторонення держави-агресорки, принаймні на рівні юнацьких збірних, наголосивши, що чинні санкції не принесли жодної користі.

"Ми повинні розглянути повернення Росії. Цей бан нічого не досягнув – він лише породив більше розчарування та ненависті. Можливість для хлопчиків і дівчаток з Росії грати у футбол в інших частинах Європи могла б допомогти. Це те, що необхідно зробити – як мінімум на рівні юнацьких категорій", – сказав очільник ФІФА в інтерв'ю Sky Sports.

Зазначимо, що у відповідь на повномасштабне вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в усіх турнірах під своєю егідою. Команди з держави-терористки досі позбавлені права брати участь в офіційних міжнародних змаганнях.

Додамо, шо раніше Інфантіно вже висловлювався на підтримку повернення Росії до міжнародного футболу. В квітні цього року він заявив, що чекає завершення війни в Україні, аби мати змогу повернути державу-агресорку до змагань.

Дата публікації
Кількість переглядів
109
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie