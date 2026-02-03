- Дата публікації
Проспорт
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 109
- Час на прочитання
- 1 хв
Президент ФІФА виступив за повернення Росії до міжнародного футболу – скандальна заява
Джанні Інфантіно вважає, що відсторонення держави-агресорки не принесло жодної користі.
Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно виступив за повернення Росії до міжнародного футболу.
Він заявив, що варто скасувати відсторонення держави-агресорки, принаймні на рівні юнацьких збірних, наголосивши, що чинні санкції не принесли жодної користі.
"Ми повинні розглянути повернення Росії. Цей бан нічого не досягнув – він лише породив більше розчарування та ненависті. Можливість для хлопчиків і дівчаток з Росії грати у футбол в інших частинах Європи могла б допомогти. Це те, що необхідно зробити – як мінімум на рівні юнацьких категорій", – сказав очільник ФІФА в інтерв'ю Sky Sports.
Зазначимо, що у відповідь на повномасштабне вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в усіх турнірах під своєю егідою. Команди з держави-терористки досі позбавлені права брати участь в офіційних міжнародних змаганнях.
Додамо, шо раніше Інфантіно вже висловлювався на підтримку повернення Росії до міжнародного футболу. В квітні цього року він заявив, що чекає завершення війни в Україні, аби мати змогу повернути державу-агресорку до змагань.