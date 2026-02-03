Президент ФІФА виступив за повернення Росії до міжнародного футболу – скандальна заява

Джанні Інфантіно і Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно виступив за повернення Росії до міжнародного футболу.

Він заявив, що варто скасувати відсторонення держави-агресорки, принаймні на рівні юнацьких збірних, наголосивши, що чинні санкції не принесли жодної користі.

"Ми повинні розглянути повернення Росії. Цей бан нічого не досягнув – він лише породив більше розчарування та ненависті. Можливість для хлопчиків і дівчаток з Росії грати у футбол в інших частинах Європи могла б допомогти. Це те, що необхідно зробити – як мінімум на рівні юнацьких категорій", – сказав очільник ФІФА в інтерв'ю Sky Sports.

Реклама

Зазначимо, що у відповідь на повномасштабне вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в усіх турнірах під своєю егідою. Команди з держави-терористки досі позбавлені права брати участь в офіційних міжнародних змаганнях.

Додамо, шо раніше Інфантіно вже висловлювався на підтримку повернення Росії до міжнародного футболу. В квітні цього року він заявив, що чекає завершення війни в Україні, аби мати змогу повернути державу-агресорку до змагань.