Президент ФІФА зробив ганебну заяву щодо повернення росіян на міжнародну арену

Джанні Інфантіно і Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно виступив з ганебною заявою щодо повернення росіян на світову арену.

Голова керівної футбольної організації розповів, що чекає завершення війни в Україні, аби мати змогу повернути державу-агресорку до міжнародних змагань.

"Оскільки ведуться перемовини про мир в Україні, я сподіваюся, що незабаром ми зможемо перейти до наступної сторінки – повернути Росію у футбол. Це означатиме, що все вирішено.

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Це те, чого ми повинні прагнути і за що молитися, тому що для цього існує футбол – не для того, щоб розділяти, а щоб об'єднувати. Об'єднувати дівчат, хлопців. Об'єднувати людей, де б вони не були. І як добре було б об'єднатися завдяки змаганням", – сказав Інфантіно на Конгресі УЄФА.

Раніше повідомлялося, що УЄФА вшанував пам'ять ексфутболіста збірної Росії, якого на війні ліквідували ЗСУ.

Нагадаємо, у відповідь на повномасштабне вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в усіх турнірах під своєю егідою. Команди з держави-терористки досі позбавлені права брати участь в офіційних міжнародних змаганнях.