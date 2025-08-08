Президент "Кудрівки" прокоментував інформацію, що футболіста клубу забрали до ТЦК

Роман Гагун / instagram.com/roma_gagun

Президент "Кудрівки" Роман Солодаренко прокоментував інформацію, що захисника команди Романа Гагуна забрали до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) напередодні матчу 1-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) проти "Олександрії".

Щодо ситуації з Гагуном президент дебютанта елітного дивізіону висловився в інтерв'ю "Українському футболу".

"Де він наразі перебуває? Він на базі, тренується з командою. Чи правда, що його напередодні матчу з "Олександрією" забрали до ТЦК? Я не хочу коментувати цю інформацію. Гагун перебуває на базі і тренується. Сьогодні команда зібралася після перемоги над "Олександрією", він тренується разом з командою. Коментувати новину щодо ТЦК я не вважаю за необхідне, це не той випадок, який потребує коментаря", – сказав Солодаренко.

Гагун виступає за "Кудрівку" від зими 2024 року, коли перейшов з рівненського "Вереса" (2022-2023). Нещодавно він подовжив контракт з клубом до кінця сезону-2025/26.

До цього Роман грав за "Рух" (2020-2021), "Агробізнес" (2017-2020) та грузинський клуб "Одіши-1919" (2014-2016).

До слова, "Кудрівка" дебютувала в УПЛ перемогою над "Олександрією" (3:1), яка минулого сезону стала срібним призером чемпіонату.

У 2-му турі УПЛ команда з однойменного села Чернігівської області у понеділок, 11 серпня, позмагається з луганською "Зорею".

Раніше повідомлялося, що ТЦК мобілізував футболіста хмельницького "Поділля" Євгена Корохова.