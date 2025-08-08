- Дата публікації
Президент "Кудрівки" прокоментував інформацію, що футболіста клубу забрали до ТЦК
Відомо, де зараз перебуває гравець дебютанта елітного дивізіону Роман Гагун.
Президент "Кудрівки" Роман Солодаренко прокоментував інформацію, що захисника команди Романа Гагуна забрали до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) напередодні матчу 1-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) проти "Олександрії".
Щодо ситуації з Гагуном президент дебютанта елітного дивізіону висловився в інтерв'ю "Українському футболу".
"Де він наразі перебуває? Він на базі, тренується з командою. Чи правда, що його напередодні матчу з "Олександрією" забрали до ТЦК? Я не хочу коментувати цю інформацію. Гагун перебуває на базі і тренується. Сьогодні команда зібралася після перемоги над "Олександрією", він тренується разом з командою. Коментувати новину щодо ТЦК я не вважаю за необхідне, це не той випадок, який потребує коментаря", – сказав Солодаренко.
Гагун виступає за "Кудрівку" від зими 2024 року, коли перейшов з рівненського "Вереса" (2022-2023). Нещодавно він подовжив контракт з клубом до кінця сезону-2025/26.
До цього Роман грав за "Рух" (2020-2021), "Агробізнес" (2017-2020) та грузинський клуб "Одіши-1919" (2014-2016).
До слова, "Кудрівка" дебютувала в УПЛ перемогою над "Олександрією" (3:1), яка минулого сезону стала срібним призером чемпіонату.
У 2-му турі УПЛ команда з однойменного села Чернігівської області у понеділок, 11 серпня, позмагається з луганською "Зорею".
Раніше повідомлялося, що ТЦК мобілізував футболіста хмельницького "Поділля" Євгена Корохова.