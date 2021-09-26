"Прибивати будемо одразу": фанати українського клубу загрозливо обматюкали футболістів після невдалого матчу (відео 18+)

Гравцям довелося відповідати перед уболівальниками за провальний виступ.

У футболістів криворізького "Кривбасу" відбулася неприємна розмова з фанатами після розгромної поразки від харківського "Металіста" з рахунком 0:5 у матчі 10-го туру Першої ліги України.

У Мережі було опубліковано відео, як агресивно налаштовані вболівальники пред'являють претензії гравцям за їхню безвольність у програному поєдинку.

"Рідше у кальянні ходити потрібно, б***ь. Ми в кальянній н***й побачимо когось - ї***о вам будемо бити, б***ь. Прибивати будемо одразу. Взагалі о****и, б***ь. Ні характеру, н***я. Розслабилися, с**а", - сказав футболістам один із фанатів.

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"Кривбас" посідає 2-ге місце в турнірній таблиці Першої ліги, набравши в 9 матчах 20 очок.

"Металіст" (25 балів у 9 іграх) лідирує.

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