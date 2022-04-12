Прибрали всі вибухонебезпечні предмети: фахівці розмінували територію стадіона у Чернігові (фото)

Минулого місяця "Чернігів-арена" постраждала внаслідок російських обстрілів

Фахівці провели розмінування "Чернігів-Арени" та прибрали всі вибухонебезпечні предмети, що потрапили на територію стадіону.

Про це повідомляє пресслужба ФК "Чернігів".

Зазначається, що внаслідок бойових дій пошкоджено газон "Чернігів-Арени", частину адмінкорпусу та роздягальень, каса, фан-шоп та стела, на якій красується назва стадіону.

Про терміни та заходи щодо відновлення інфраструктури ФК Чернігів проінформує додатково.

Нагадаємо, що російські окупанти зруйнували стадіон імені Юрія Гагаріна у Чернігові.

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