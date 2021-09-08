Прибув на розкішному авто та похизувався трюками: Роналду готується до дебюту за "Манчестер Юнайтед"

Прибув на розкішному авто та похизувався трюками: Роналду готується до дебюту за "Манчестер Юнайтед"

Португалець відсидів 5-денний карантин і вже тренується разом з командою.

Зірковий новачок "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду збирається дебютувати за англійський клуб після свого повернення. 36-річний португалець відсидів обов'язковий 5-денний карантин для всіх невакцинованих, хто прибуває до Англії, та вже взявся до тренувань з "червоними дияволами".

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На дебютне заняття найкращий бомбардир в історії футболу приїхав на елітній Lamborghini Urus вартістю 180 тисяч євро. Sky Sports опублікував відео, як Кріштіану за кермом прибуває на базу МЮ. Португалець у сонцезахисних окулярах помахав журналістам і показав піднятий догори великий палець.

Cristiano Ronaldo arrives for his first day of full training ahead of his potential second Manchester United debut this weekend pic.twitter.com/dt1sI1nFM6 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 8, 2021

Після прибуття на клубну базу Роналду мав розмову з головним тренером "манкуніанців" Уле Гуннаром Сульшером, з яким колись грав пліч-о-пліч на "Олд Траффорд".

Після бесіди Кріштіану представили всій команді і він взяв участь у першому тренуванні. Португалець впевнено працював з м'ячем і навіть показав декілька трюків, ефектно пожонглювавши.

"Наче він нікуди і не йшов", - підписала відеоролик пресслужба "манкуніанців".

Дебютний матч за МЮ після свого камбеку Роналду може провести вже в суботу, 11 вересня. Цього дня "червоні дияволи" на "Олд Траффорд" зійдуться з "Ньюкаслом". Уболівальники з нетерпінням чекають побачити Кріштіану на полі, всі квитки на гру вже давно продані.

Роналду виступав за "Манчестер Юнайтед" від 2003 до 2009 року. У складі "манкуніанців" Кріштіану провів 292 матчів і забив 118 м'ячів.

За трансфер Роналду МЮ заплатив "Ювентусу" 15 мільйонів євро. Також передбачено бонуси у розмірі до 8 мільйонів євро залежно від виступів португальця. Кріштіану підписав контракт за схемою 2+1 .

. Після трьох турів "червоні дияволи" з 7 очками посідають 3-тє місце в турнірній таблиці АПЛ.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

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