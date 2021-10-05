Приціл на мундіаль: збірна України потренувалася в Києві перед вирішальними матчами відбору ЧС-2022

Приціл на мундіаль: збірна України потренувалася в Києві перед вирішальними матчами відбору ЧС-2022

Іменинник Микола Шапаренко отримав несподіваний презент від національної команди.

Збірна України розпочала тренувальний збір перед жовтневими поєдинками кваліфікації до Чемпіонату світу-2022.

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Ввечері 4 жовтня головна команда країни провела перше заняття на НТК ім. В. Баннікова.

На початку тренування виконувач обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" Олександр Петраков привітав з днем народження Миколу Шапаренка та від імені всієї команди подарував імениннику футболку з автографами всіх партнерів та номером 23. Саме стільки років виповнилося півзахиснику київського "Динамо".

УАФ

УАФ

Далі збірна приступила до першого на зборі заняття, яке було відновлювальним. У таборі національної команди залишилося 24 виконавці. 22 з них розпочали розминку, за 15 хвилин після початку до команди приєднався Андрій Ярмоленко, який прибув на тренування просто з аеропорту.

Натомість Ігор Харатін прибув трохи пізніше, тому одразу вирушив до готелю. Після вечері на команду чекало теоретичне заняття.

УАФ

УАФ

УАФ

УАФ

5 жовтня збірна України проведе ще два заняття, уранці та ввечері, - "синьо-жовті" готуватимуться до наступного матчу з Фінляндією.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що збірна України зазнала серйозних втрат перед доленосними матчами відбору на ЧС-2022.

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У жовтні збірна України проведе два поєдинки кваліфікації на мундіаль: проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів). Збір національної команди розпочався 4 жовтня в Києві;

Після 5 матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 5 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція, яка зіграла на поєдинок більше за команду Петракова;

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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