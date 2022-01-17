Приціл на Пекін: український скелетоніст завоював ліцензію на Олімпіаду-2022

Владислав Гераскевич вдруге виступить на зимових Іграх.
Український скелетоніст Владислав Гераскевич відібрався на Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.
Про це повідомив сам спортсмен у себе в Instagram.
"Ми це зробили. Ми вибороли олімпійську ліцензію та їдемо на зимові Олімпійські ігри до Китаю. Неймовірна історична подія не лише для нашої команди, а й для всього українського спорту.
Просто уявіть, ще у 2014 році в нашій країні (а це лише 7 років тому) не існувало виду спорту "скелетон". А тепер Україна вдруге буде представлена на Олімпійських іграх у льодовій версії Формули-1.
Не маючи жодних умов для тренувань на батьківщині, маючи величезну кількість перешкод та труднощів, ми сміливо рухаємося вперед та разом з вами пишемо історію", - написав Гераскевич в соцмережі, подякувавши всім за підтримку.
- Для 23-річного Гераскевича Олімпіада в Пекіні стане другою в кар'єрі. На Іграх-2018 у південнокорейському Пхенчхані він посів 12-те місце.
- У сезоні-2021/22 Гераскевич виступив на 8 етапах Кубка світу та став 16-м у загальному заліку. Крім того, українець встановив особистий рекорд, фінішувавши на шостій позиції на етапі Кубка світу у Сігулді.
Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбудуться від 4-го до 20 лютого 2022 року. Все найважливіше, що варто знати про майбутні змагання в столиці Піднебесної, читайте в нашому матеріалі.
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