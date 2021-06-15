"Приголомшлива мама": дівчина однією рукою піймала бейбольний м'яч під час матчу, тримаючи іншою дитину (відео)

Дивовижний момент з-за океану.

Кумедний епізод трапився під час матчу Головної ліги бейсболу (МЛБ) США між "Сан-Дієго Падрес" і "Чикаго Кабс".

В одному з ігрових моментів м'яч покинув межі поля і полетів на трибуни. Після серії рикошетів і невдалих спроб уболівальників зловити сферу вона опустилася в руку 30-річній мамі Лексі Вітмор, яка тримала іншою рукою свою дитину.

Moms are amazing. pic.twitter.com/m4lKAJMPZ9 — San Diego Padres (@Padres) June 9, 2021

"Ці мами - приголомшливі", - йдеться в коментарі до ролика.

Сам матч завершився перемогою "Чикаго Кабс" з рахунком 1:7.

У турнірній таблиці МЛБ "Сан-Дієго Падрес" посідає 6-те місце, "Чикаго Кабс" - 4-те.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, у бейсбольному матчі гравці врізалися один в одного на повному ходу.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання