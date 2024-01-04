Приголомшлива результативність: Довбик вийшов на перше місце за системою "гол плюс пас" у Ла Лізі

Цього сезону Примери український форвард забив 11 голів і зробив 5 асистів.

Український нападник "Жирони" Артем Довбик захопив лідерство в іспанській Ла Лізі за системою "гол плюс пас".

26-річний українець відзначився асистом у матчі 19-го туру Ла Ліги проти "Атлетіко", в якому його команда перемогла з рахунком 4:3.

На 39-й хвилині зустрічі Артем після розіграшу кутового, стоячи спиною до воріт, ефектно скинув м'яч на дальню стійку, звідки Дейлі Блінд забив гол. Для Довбика це 16-та результативна дія цього сезону Примери.

В активі українського форварда 11 голів і 5 асистів. Він вийшов на перше місце за системою "гол плюс пас" в елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії.

За цим показником Довбик обійшов півзахисника мадридського "Реала" Джуда Беллінгема, на рахунку якого 15 результативних дій (13 голів і 2 асисти).

Третє місце за системою "гол плюс пас" у Ла Лізі-2023/24 посідає нападник "Атлетіко" Антуан Грізманн – 14 (11+3).

Лідери Ла Ліги за системою "гол + пас"

1. Артем Довбик ("Жирона") – 16 (11+5)

2. Джуд Белліннем ("Реал" Мадрид) – 15 (13+2)

3. Антуан Грізманн ("Атлетіко") – 14 (11+3)

4-5. Борха Майораль ("Хетафе") – 13 (12+1)

4-5. Альваро Мората ("Атлетіко") – 13 (12+1)

Додамо, що після феєричної перемоги над командою Дієго Сімеоне "Жирона" (48 балів) зрівнялася з "Реалом" за очками на вершині турнірної таблиці Ла Ліги.

Клуб Довбика та іншого українця Віктора Циганкова лише за додатковими показниками поступається "вершковим", кольори яких захищає український голкіпер Андрій Лунін. "Атлетіко" (38 пунктів) йде на третій позиції.

У наступному турі підопічні Мічела 14 січня на виїзді зустрінуться з найгіршою командою поточного сезону "Альмерією".

Читайте також:

Гол Мбаппе допоміг ПСЖ розібратися із суперником та завоювати Суперкубок Франції (відео)

"Реал" з Луніним здолав суперника у 19-му турі та став одноосібним лідером Ла Ліги (відео)

Трансферне вікно-2024: все про зимові переходи у футбольних топлігах та УПЛ