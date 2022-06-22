"Приголомшливий боєць": новий тренер Джошуа щедро обсипав Усика компліментами перед реваншем

Роберт Гарсія, тренер ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа, схвально висловився про українця Олександра Усика.

Гарсія віддав належне українському чемпіону за версіями WBA Super, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі. Він неабияк розхвалив Усика, проте вважає, що його підопічному до снаги перемогти українця в мабутньому поєдинку.

"Просто зараз я бачу кардинально іншого Ентоні. Я можу це сказати за тим, як він думає, як говорить, і тому, як він старанно тренується в залі.

Як на мене, він мав погану стратегію, але це вже в минулому. Усик виявився кращим того вечора, мої вітання, але 20 серпня ми збираємося зробити все, що в наших силах, щоб забрати титули назад. Я знаю, Ентоні може це зробити. Він більший, фізично сильніший, у нього довші руки, і ми плануємо скористатися цим.

Безумовно, нам потрібно бути готовими до будь-якої дрібниці. Усик приголомшливий боєць. У нього є навички, рефлекси, точність - повний набір. Але я вважаю, що Ентоні має всі необхідні інструменти, щоб його побити.

Я хочу свого першого чемпіона світу у хевівейті. У мене вже 14 чемпіонів, і він буде моїм 15-м. Мій перший чемпіон у надважкій вазі, це буде великою подією для мене", - сказав Гарсія в інтерв'ю Boxingnews24.

Додамо, що Джошуа змінив тренера після поразки у першому поєдинку. Під керівництвом Гарсії він сподівається взяти в українця реванш.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. Напередодні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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