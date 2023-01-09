Приголомшливий камбек: "Рома" в кінцівці врятувала матч проти "Мілана" в Серії А (відео)

Підопічні Жозе Моурінью за шість хвилин відіграли відставання у два м'ячі.

"Мілан" та "Рома" зіграли внічию в центральному матчі 17-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" закінчився з рахунком 2:2 .

"Россонері" вийшли вперед на 30-й хвилині – П'єр Калулу відзначився після передачі Сандро Тоналі. На 77-й хвилині підопічні Стефано Піолі закріпили свою перевагу – другий м'яч у ворота римлян відправив Томмазо Побега, який вийшов на заміну.

Здавалося, що перемога вже в "Мілана" у кишені, однак "вовки" несподівано здійснили камбек. Спочатку на 87-й хвилині відквитав один м'яч Рожер Ібаньєс, а на 90+3-й хвилині Теммі Абрахам вирвав для гостей нічию.

Огляд матчу

Після цього матчу "Мілан" йде на третій сходинці в Серії А, маючи у своєму активі 37 очок. "Россонері" поступаються "Ювентусу" за додатковими показниками та лідеру чемпіонату – "Наполі" (44 бали). "Рома" (31 пункт) йде шостою.

У наступному турі "червоно-чорні" 14 січня на виїзді зіграють проти "Лечче", а команда Жозе Моурінью наступного дня прийматиме "Фіорентину". Перед цим команди проведуть свої матчі в 1/8 фіналу Кубка Італії: "Мілан" 11 січня зустрінеться з "Торіно", а "Рома" 12 січня протистоятиме "Дженоа".

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