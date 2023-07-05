Приголомшливий камбек: українська тенісистка обіграла восьму ракетку світу на старті Wimbledon

Українська тенісистка Марта Костюк (№36 WTA) перемогла Марію Саккарі (№8 WTA) з Греції в матчі стартового кола Wimbledon 2023 року.

Напружений поєдинок тривав 1 годину 57 хвилин. 21-річна киянка "всуху" програла перший сет – 0:6, але зуміла здійснити камбек і виграла два наступні з рахунком 7:5, 6:2.

За проведений на корті час українка виконала 2 подачі навиліт і припустилася 2 подвійних помилок.

Костюк вперше в кар'єрі здобула перемогу над тенісисткою з топ-10 рейтингу WTA. До цього вона 14 разів програвала у матчах із суперницями з першої десятки рейтингу.

Марта втретє поспіль подолала перший раунд основної сітки Wimbledon. Попередні два розіграші трав'яного мейджора вона завершувала у другому колі змагань.

У другому раунді Wimbledon-2023 суперницею Костюк стане переможниця зустрічі Елісон Ріск (США) – Паула Бадоса (Іспанія).

Раніше перше коло Wimbledon-2023 подолали інші дві українки – Еліна Світоліна та Леся Цуренко. А ось українська тенісистка Катерина Байндль не змогла вийти до другого раунду турніру Великого шолома. Перша ракетка України Ангеліна Калініна свій стартовий поєдинок з іспанкою Джессікою Боусас Манейро проведе сьогодні ввечері.

Основна сітка Wimbledon-2023 триватиме від 3 до 16 липня.

Нагадаємо, цього року росіян і білорусів допустили до Wimbledon у нейтральному статусі за умови виконання ними низки правил. Тенісисти з РФ та Білорусі, а також їхні команди мали підписати "декларацію про нейтралітет". Також на турнір не допустили гравців, які отримують фінансування від країн-агресорок.

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