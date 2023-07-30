Приголомшливий камбек: збірна України з Харлан вийшла до півфіналу ЧС з фехтування (відео)

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях пробилася до півфіналу чемпіонату світу-2023, який відбувається в Мілані.

У напруженій чвертьфінальній зустрічі українська збірна здолала команду США, п'ятий номер посіву.

Поступаючись американкам у першій половині поєдинку, українські шаблістки зуміли відіграти дев'ять очок різниці і вирвали перемогу – 45:44. Вирішальний укол за рахунку 44:44 завдала Ольга Харлан, дискваліфікацію якої на чемпіонаті світу було призупинено.

Окрім Харлан, за нашу команду виступали Юлія Бакастова, Аліна Комащук та Олена Кравацька.

У півфіналі командного турніру Україна зійдеться з Францією. Поєдинок відбудеться в неділю, 30 липня, о 12:50 за київським часом.

⚡️#StandwithUkraine! Неймовірний камбек і квиток у півфінал чемпіонату світу у Мілані! Поступаючись американкам у першій половині поєдинку, українські шаблістки зуміли відіграти дев’ять ударів різниці і вирвали перемогу – 45:44! ⚡️Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Аліна Комащук, Олена Кравацька – у півфіналі!!! Там на них чекає зустріч з француженками (синя доріжка, 12:50). Віримо у ВАС! Результати: https://www.fencingworldwide.com/en/2989-2022/direct/1 Трансляція: https://www.youtube.com/watch?v=vkSwx-VS2sg&ab_channel=FIEFencingChannel #BizziTeam / FIE #fencingUA #fencing #фехтування #Україна #Ukraine #шабля #шпага #allezmilano #fencingworldchampionships #milan2023 #чемпіонатсвіту #збірнаукраїни #Разомдоперемоги FIE - International Fencing Federation Olga Kharlan Helen Kravatska Yulia Bakastova Alina Komashchuk Ievgenii Statsenko Virtus Scherma Bologna PBT Fencing Опубліковано Національна федерація фехтування України Неділя, 30 липня 2023 р.

Нагадаємо, 27 липня Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу-2023 з фехтування через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій після перемоги над нею в поєдинку першого раунду особистого турніру.

На тлі гучного скандалу Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надав Харлан автоматичну ліцензію на Олімпіаду-2024. Президент МОК Томас Бах надіслав листа фехтувальниці, де запевнив у солідарності з українськими спортсменами.

Після цього FIE призупинила дискваліфікацію Харлан. Однак в організації наголосили, що досі вважають "чорну картку" для українки правомірною.

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