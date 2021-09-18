Приголомшливий успіх: українські веслувальники здобули ще два "золота" Чемпіонату світу

Приголомшливий успіх: українські веслувальники здобули ще два "золота" Чемпіонату світу

Зараз у доробку "синьо-жовтих" вже чотири нагороди, три з яких - золоті.

Збірна України продовжує вражати виступами на Чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное, який триває в данському Копенгагені.

Після історичного "золота" жіночої каное-двійки "синьо-жовті" виграли ще три нагороди. Лузан завоювала "срібло" в каное-одиночці на дистанції 500 м, а ще дві золоті медалі принесли Україні чоловіки.

Каное-четвірка, до якої входили Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Юрій Вандюк і Тарас Міщук, перемогла у фінальному запливі на дистанції 500 м. Український екіпаж фінішував з результатом 1.31,20 хвилини, випередивши Польщу на 0,1 секунди.

Інше "золото" Україні принесла байдарка-четвірка Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін. Наші веслувальники, показавши час 1.20,19 хвилини, на 0,4 секунди випередили збірну Словаччини.

‍♀️Маємо ще три медалі на чемпіонаті світу з веслування.



Каное-четвірка. 500 м. Віталій ВЕРГЕЛЕС, Андрій РИБАЧОК, Юрій ВАНДЮК, Тарас МІЩУК.

Байдарка-четвірка. 500 м. Олег КУХАРИК, Дмитро ДАНИЛЕНКО, Ігор ТРУНОВ, Іван СЕМИКІН.

Каное-одиночка. 500 м. Людмила ЛУЗАН pic.twitter.com/Ry33BLtUSX — НОК України (@OlympicUA) September 18, 2021

Таким чином, зараз в активі української команди чотири медалі ЧС-2021 з веслування: три золоті та одна срібна.

Світова першість з веслування завершиться 19 вересня

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