Пригрозив нокаутом: відомий боксер назвав раунд, у якому переможе Усика

Мартін Баколе вважає, що також достроково здолає Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.

Конголезький боксер надважкої ваги Мартін Баколе оцінив свої шанси у можливих поєдинках проти інших бійців дивізіону.

31-річний африканець заявив, що він здатен перемогти всіх топових суперників, зокрема і чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександра Усика.

За словами Баколе, він зможе нокаутувати Усика у шостому раунді. Також він вважає, що ще швидше здобуде дострокові перемоги над ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

"Якщо я поб'юся з Ентоні Джошуа, то нокаутую його десь між першим і четвертим раундами. Я його точно нокаутую, він не пройде четвертий раунд.

Даніель Дюбуа? Я нокаутую його в першому або другому раунді.

Олександр Усик? Це важкий поєдинок. Гарний бій, але я зупиню його у шостому раунді", – сказав Баколе у коментарі talkSPORT Boxing.

На професійному рингу Баколе провів 22 поєдинки, в яких здобув 21 перемогу (16 – нокаутом). Єдиної поразки він зазнав у жовтні 2018 року від американця Майкла Хантера, якого Усик переміг ще 2017-го, коли виступав у крузервейті.

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Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня 2024 року Усик в бою-реванші переміг Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Після перемоги Усика над Ф'юрі в реванші Дюбуа піднявся на ринг і викликав українця на поєдинок. Олександр погодився і попросив організувати йому бій з Даніелем, якого раніше вже нокаутував у серпні 2023 року.

За словами менеджера українського чемпіона Егіса Клімаса, свій наступний бій Усик проведе орієнтовно наприкінці липня або в серпні 2025 року. Поки що Олександр відпочиває, чекаючи на результат титульного поєдинку між Дюбуа та новозеландцем Джозефом Паркером, який відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

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