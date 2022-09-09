Прихильниця України камбеком вибила білоруску: визначилися фіналістки US Open-2022

Стало відомо, хто зіграє в фіналі одиночного жіночого турніру Відкритого чемпіонату США з тенісу-2022.

За трофей останнього турніру Великого шолома цього сезону позмагаються полька Іга Свьонтек і представниця Тунісу Онс Жабер.

Перша ракетка світу Свьонтек в півфіналі обіграла білоруску Аріну Соболенко. Остання виступала на US Open в нейтральному статусі через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України за сприяння Білорусі.

Дуель польської тенісистки з колишньою другою ракеткою пленети тривала три сети. Свьонтек програла першу партію - 3:6, але забрала дві наступні - 6:1, 6:4.

Додамо, що Свьонтек активно підтримує Україну від самого початку широкомасштабної війни з російськими окупантами. Польська тенісистка грає матчі в кепці зі стрічкою в кольорах українського прапора. Також вона неодноразово висловлювала солідарність з Україною у своїх промовах, а в липні організовула благодійний матч, щоб зібрати кошти для українців, які постраждали від російської збройної агресії.

В іншому півфінальному поєдинку чинна віцечемпіонка Вімблдона Онс Жабер (Туніс) легко впоралася із француженкою Каролін Гарсією - 6:1, 6:3.

Фінальний матч US Open-2022 між Свьонтек і Жабер відбудеться в суботу, 10 вересня. Початок - о 23:00 за київським часом.

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