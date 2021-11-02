Приклад для дорослих: "Динамо" познущалося з "Барселони" в Юнацькій Лізі УЄФА (відео)

Приклад для дорослих: "Динамо" познущалося з "Барселони" в Юнацькій Лізі УЄФА (відео)

Кияни чотири рази вразили ворота "синьо-гранатових".

Київське "Динамо" в домашньому матчі 4-го туру групової стадії Юнацької Ліги УЄФА розгромило каталонську "Барселону" з рахунком 4:1 . Гра відбулася на стадіоні імені Валерія Лобановського.

"Біло-сині" швидко вийшли вперед - сенегалець Самба Діалло уже на 2-й хвилині забив гол-красень у дальній кут.

На 37-й хвилині гості зрівняли рахунок зусиллями Хуана Гаррідо, проте до перерви вони залишилися в меншості - Іліас Акомах заробив другу жовту картку і був вилучений з поля.

Ще в першому таймі кияни змогли вдруге вирватися у лідери завдяки голу Кирила Попова.

А вже після перерви "біло-сині", маючи чисельну більшість, добили своїх суперників. На 66-й хвилині відзначився Максим Дячук.

Крапку в поєдинку поставив Самба Діалло - на 82-й хвилині сенегальський талант оформив дубль.

До цього "Динамо" розбило "Бенфіку" та "Баварією" з однаковим рахунком 4:0, а також в Іспанії розписало нульову нічию з "Барселоною".

Кияни очолюють турнірну таблицю групи Юнацької ліги УЄФА, маючи у своєму активі 10 очок після чотирьох зіграних матчів. "Динамо" забезпечило собі вихід у плейоф турніру.

Додамо, що дорослі команди "Динамо" та "Барселони" зустрінуться о 22:00 на НСК "Олімпійський". ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї гри.

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