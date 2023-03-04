Приклад для гідної реакції: французький колега Павелка пішов у відставку через результати аудиту

Днями президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре офіційно оголосив про відставку після початку кримінального розслідування, приводом до якого стали звинувачення 81-річного функціонера у сексуальних домаганнях.

Ще у вересні 2022-го року французьке видання So Foot опублікувало журналістське розслідування, у якому йшлося про те, що Ле Гре відправляв непристойні листи жінкам-колегам і часто обговорював жіноче тіло. Тоді на це ніхто не відреагував, але вже в січні президент Федерації футболу Франції потрапив у низку скандалів, які і коштували йому посади.

Спочатку він самочинно, не повідомивши виконком, продовжив контракт із тренером збірної Франції Дідьє Дешамом, потім була критика ікони французького футболу Зінедіна Зідана, а вже далі – публічні звинувачення у сексуальних домаганнях від жінок, які працювали з Ле Гре. Після звинувачень прокуратура розпочала слідство і справа пішла до суду.

Як наслідок, міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера запросила аудит діяльності Ле Гре у Генеральної інспекції з питань освіти, спорту та досліджень (IGESR). Одразу після цього Ле Гре, не чекаючи результатів аудиту, заявив, що тимчасово йде з посади президента ФФФ на момент розслідування. Тим самим чиновник не поставив під удар імідж Французької федерації футболу. 28 лютого, після публікації результатів аудиту, Ле Гре оголосив про відставку.

Тим самим французький колега продемонстрував нашим функціонерам, як цивілізовано мають вирішуватися подібні ситуації – без голослівних звинувачень про тиск з боку влади чи суду, про скарги до ФІФА та УЄФА та погроз щодо виключення Франції з цих організацій.

Натомість подивимося, що відбувається наразі в українському футболі. Президент УАФ Андрій Павелко перебуває під слідством у справі про будівництво заводу із виробництва штучної трави і закупки обладнання до нього через офшорного посередника. Суд обрав очільнику Української асоціації футболу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але Павелко разом із генсеком УАФ Юрієм Запісоцьким вийшли під заставу у майже двадцять мільйонів гривень на двох.

Звичайно, це псує імідж УАФ на міжнародній арені, але Андрій Павелко не збирається йти зі своєї посади або хоча б тимчасово скласти свої повноваження на момент розслідування. А для чого? Погрожувати виключення України з ФІФА та УЄФА через тиск держави виглядає ж набагато перспективніше для українського футболу.

Проведемо паралель з уже колишнім президентом Французької федерації футболу (FFF) Ноелем Ле Гре, який оголосив про свою відставку через скандали, які були пов'язані зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях. Так, як зазначав сам Андрій Павелко на зустрічі із журналістами 24 січня, він не фігурує у таких справах, але це виглядає не дуже впевненим виправданням. Адже Андрій Павелко проходить у кримінальній справі через корупцію. А корупція, як і сексуальні домагання – кримінальний злочин. І фігурування у такій справі точно б'є по іміджу УАФ на міжнародній арені, тим паче, коли про це пишуть провідні світові ЗМІ.

Ще в листопаді президенту УАФ суд обрав запобіжний захід у кримінальній справі І досі через постійні затягування сторони захисту рішення у справі не винесено. А сам Павелко покидати свою посаду (навіть тимчасово на момент розслідування) не збирається, а навпаки говорить, що це тиск з боку держави, а також підступні дії російських сил, які намагаються зірвати плани України домогтися проведення ЧС-2030 спільно з Іспанією та Португалією. Цікаво, а фігурування у кримінальній справі президента УАФ збільшує шанси України на проведення Чемпіонату світу?

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