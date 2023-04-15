Приклад для інших країн: Норвегія бойкотуватиме турніри з фехтування за участю росіян і білорусів

Також Норвегія відмовилася приймати змагання, до яких допустили спортсменів з країн-агресорок.

Федерація фехтування Норвегії оголосила, що бойкотуватиме турніри за участю спортсменів з Росії та Білорусі.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Крім того, Норвегія відмовилися від проведення щорічного етапу Кубка світу через допущення до нього спортсменів з країн-агресорок.

"Федерація фехтування Норвегії, як і весь норвезький спорт, рішуче дистанціювалася від військових дій Росії в Україні. Після вторгнення асоціація працювала як на національному рівні, так і разом з іншими скандинавськими федераціями фехтування над відстороненням росіян і білорусів від всіх видів спорту, щоб продемонструвати співчуття Україні та вимагати мир.

Після того, як на конгресі Міжнародної федерації фехтування (FIE) було вирішено знову допустити росіян і білорусів, керівництво Федерації фехтування Норвегії вирішило не відправляти фехтувальників на змагання та турніри, де росіяни чи білоруси братимуть участь.

Крім того, було вирішено не організовувати щорічний норвезький етап Кубка світу. Натомість буде організовано турнір у співпраці зі Швецією та Фінляндією, які прийняли подібні рішення щодо Кубка світу", – йдеться в заяві організації.

На початку березня Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила скандальне рішення повернути росіян і білорусів до міжнародних змагань, незважаючи на повномасштабну війну, яку РФ за підтримки Білорусі продовжує вести в Україні.

Це викликало обурення світової спільноти. Через скасування "бану" спортсменів країн-агресорок Німеччина відмовилася приймати Кубок світу з жіночої рапіри. З аналогічної причини Данія вирішила скасувати міжнародний турнір у Копенгагені, Франція відмовилася проводити етап Кубка світу з чоловічої шпаги, а Польща скасувала етап Кубка світу з жіночої рапіри.

Раніше повідомлялося, що на Кубку світу з фехтування у китайському Нанкіні представники FIE заборонили збірній України влаштувати акцію проти повернення спортсменів з Росії та Білорусі.

Понад 300 фехтувальників з різних країн світу закликали FIE переглянути рішення про повернення до змагань спортсменів із Росії та Білорусі.

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