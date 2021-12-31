Прикра поразка: ескчемпіонка UFC травмувала себе та програла бій (відео)

Прикра поразка: ескчемпіонка UFC травмувала себе та програла бій (відео)

Еспарза невдало виконала слем.

У четвер, 30 грудня, у Філадельфії (США) відбувся турнір греплінгу FURY Pro Grappling 3.

У головному поєдинку вечора брала участь колишня чемпіонка UFC у напівважкій вазі Карла Еспарза, яка визначала сильнішу з Даніель Келлі.

Еспарзі було зараховано образливу поразку. Причина всього - травма, яку Карла отримала, виконуючи кидок суперниці.

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