Прикра поразка: "Шахтар" у яскравому матчі програв "Реалу" у Лізі чемпіонів

У середу, 5 жовтня, донецький "Шахтар" провів поєдинок з мадридським "Реалом" у третьому турі групового раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Донецький "Шахтар" поступився мадридському "Реалу" в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Матч завершився з рахунком 2:1 .

Рахунок матчу відкрив на 13-й хвилині Родріго, пробивши із середньої відстані. Бразилець увігнав м'яч під праву стійку - Анатолій Трубін не дістав. В середині першого тайму Вінісіус з передачі автора першого голу прострілив в лівий нижній кут воріт.

Наприкінці першої 45-хвилинки Олександр Зубков скоротив відставання. Українець майстерно одним дотиком обробив бездоганну поперечну передачу від Богдана Михайліченка та відправив круглого в нижній лівий кут воріт.

У другому таймі команди мали безліч моментів відзначитись, однак цього не сталося.

У іншому матчі групи F РБ "Лейпциг" на домашьному полі переміг шотландський "Селтік" (3:1).

Після перемоги над "Лейпцигом", нічиєї з "Селтіком" та поразки "Реалу" донецький клуб має чотири очки та перебуває на другому місці. Лідирує у групі "Реал" з 9 очками. РБ "Лейпциг" набрав перші три очки та піднявся на третє місце, а "Селтік" з одним очком - останній.

Поєдинки 4-го туру групового раунду ЛЧ відбудуться 11 жовтня: "Шахтар" - "Реал", "Селтік" - РБ "Лейпциг".

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