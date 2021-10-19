Прикрий автогол і бразильська феєрія: "Шахтар" розгромно програв "Реалу" в Лізі чемпіонів (відео)

Підопічні Роберто Де Дзербі нічого не змогли протиставити "Королівському клубу" в столиці України.

Донецький "Шахтар" поступився мадридському "Реалу" в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні НСК "Олімпійський" в Києві закінчився розгромною поразкою українського клубу з рахунком 0:5 .

Іспанський гранд з перших хвилин взяв ініціативу в свої руки та здійснив декілька небезпечних підходів до воріт Анатолія Трубіна. Уже на третій хвилині Карім Бензема гостро пробив поруч зі стійкою, а невдовзі у гру двічі вступив голкіпер "гірників" - спершу Трубін парирував дальній удар Тоні Крооса, а потім потягнув постріл Вінісіуса Жуніора.

До перерви Трубін ще декілька разів рятував донецьку команду, однак зберегти ворота "сухими" йому не вдалося. На 38-й хвилині "Шахтар" пропустив і зробив це в дуже прикрій манері. Лукас Васкес вирізав діагональну передачу на Бензема, Сергій Кривцов намагався перехопити її, але зрізав м'яч у власні ворота.

У перерві Роберто Де Дзербі зробив радикальний хід - зняв з гри Соломона та Тете, випустивши на поле Маркоса Антоніо та Марлоса. Однак краще від цього не стало - мадридський клуб досить швидко забив ще два голи у ворота господарів. На 51-й хвилині Бензема віддав перед штрафним на Модріча, той геніальною передачею знайшов Вінісіуса, якому не склало труднощів проштовхнути м'яч повз Трубіна.

На 56-й хвилині Вінісіус оформив дубль. Бразилець немов на велосипеді обійшов Додо та Кривцова, після чого невимушено вразив сітку воріт "Шахтаря".

На цьому побиття донецького клубу не закінчилося. На 65-й хвилині Вінісіус до своїх двох голів додав ще й результативну передачу. Отримавши пас на хід від Бензема, Жуніор викотив у центр на Родріго, а той відправив м'яч під поперечину.

У "Шахтаря" був шанс забити гол престижу на 68-й хвилині, але "гірники" ним не скористалися. Завадив їм це зробити Тібо Куртуа. Воротар "Реала" дивом парирував удар в падінні від Фернандо, після чого впорався і з пострілом Марлоса.

"Реал" же свої моменти не марнував. У компенсований час Бензема забив п'ятий гол, встановивши остаточний рахунок у поєдинку.

У паралельному матчі цієї групи міланський "Інтер" вдома переміг тираспольський "Шериф" - 3:1.

Після третього туру групового етапу у квартеті D лідирує "Шериф" (6 очок), "Реал" (6) - на другому місці, "Інтер" (4) - третій, "Шахтар" (1) - останній.

Четвертий тур ЛЧ запланований на 3 листопада: "Реал" - "Шахтар", "Шериф" - "Інтер".

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