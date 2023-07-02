"Прикро, але це так": промоутер розповів, з ким Ф'юрі планує провести свій наступний бій

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі збирається провести бій з колишнім чемпіоном UFC у важкому дивізіоні Френсісом Нганну.

Про це розповів голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн.

За його інформацією, бій між "Циганським королем" і представником змішаних єдиноборств буде виставковим.

"Так, я думаю, що Ф'юрі зустрінеться з Нганну. Це те, що я чув. Очевидно, це буде виставковий бій. Без нокдаунів та всього іншого. Я точно не знаю, а лише говорю те, що чув. Прикро, але це так. Це великий бій, але я хотів би побачити, як Ф'юрі б'ється з Олександром Усиком.

Було б непогано, щоб у надважкій вазі з'явився абсолютний чемпіон, але Тайсон сам відповідає за свою кар'єру. Я впевнений, що він заробить купу грошей. Успіхів йому", – наводить слова Гірна talkSPORT.

Нагадаємо, 29 квітня Усик та Ф'юрі повинні були битися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Після цього команда українця розпочала переговори про бій з обов'язковим претендентом на титул WBA британцем Даніелем Дюбуа. На початку квітня WBA офіційно санкціонувала поєдинок Усик – Дюбуа, який планують організувати наприкінці літа.

Водночас, об'єднавчий бій між Усиком і Ф'юрі може відбутися в грудні 2023 року в Саудівській Аравії. Раніше повідомлялося, що українець і британець отримають космічні гонорари, якщо погодяться вийти в ринг.

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