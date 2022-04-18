"Прикро, що наш футбол не може об'єднатися навіть під час війни": Ребров засудив скандальне рішення "Динамо"

"Прикро, що наш футбол не може об'єднатися навіть під час війни": Ребров засудив скандальне рішення "Динамо"

Сергій Ребров пояснив, чому позиція столичного клубу є абсолютно хибною.

Головний тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров розкритикував рішення київського "Динамо" не відпускати своїх гравців наприкінці квітня готуватися зі збірною України до матчів плейоф відбору ЧС-2022

"Рішення "Динамо" не відпускати своїх гравців в той термін, який визначив головний тренер збірної України є неправильним і негарним. Це особисто моя думка. Я поважаю "Динамо", я поважаю Мірчу Луческу, який багато зробив для команди, але зараз головне завдання всієї футбольної України полягає зовсім в іншому…

Немає значення, хто керманич збірної України - він тренер головної команди країни і йому треба допомагати. А ще - довіряти. Я ще раз наголошую на тому, що поважаю Луческу, але він - клубний тренер. До того ж не українець. І до того ж не відповідальний за результат збірної.

Збірна завжди має бути на першому місці, а коли клуб не бере участі в змаганнях, то чи варто про це взагалі говорити? Аргументи "Динамо" я не сприймаю лише тому, що тільки головному тренеру збірної краще знати, як йому готувати свою команду. А ті матчі, які спланували динамівці, треба просто віддати збірній. Гадаю, що суперники не будуть проти ігор з національною командою.

Прикро, що наш футбол не може об'єднатися навіть під час війни. Дуже прикро. Матчі збірної - це дуже важливий саме об'єднувальний фактор. Зараз не той час, коли треба продовжувати з'ясовувати стосунки з УАФ, згадувати якісь образи.

Мені дуже шкода футболістів. Я впевнений, що Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Георгій Бущан та інші просто живуть цим матчем проти Шотландії. Сподіваюсь, що жодного покарання щодо гравців не буде, і сторони знайдуть спільну мову. Я вкотре скажу, що поважаю Мірчу Луческу, але він - це не все "Динамо". Вважаю, що зараз лише українці повинні вирішувати долю своєї збірної. Це моя точка зору, а у керівництва клубу вона може бути інша", - цитує Реброва Команда №1.

Нагадаємо, "Динамо" відмовилося 29 квітня відпустити своїх гравців до збірної України, як про це просив тренерський штаб національної команди.Президент столичного клубу Ігор Суркіс заявив, що 12 гравців "біло-синіх", котрих викликано до національної команди, прибудуть у розпорядження тренерського штабу "синьо-жовтих" 23 травня.

Рішенням керівництва "Динамо" обурився головний тренер збірної України Олександр Петраков. Керманич "синьо-жовтих" пригрозив виключити гравців "Динамо" зі складу збірної України, якщо вони вчасно не прибудуть до табору національної команди.

Крім того, позицію керівництва київського клубу нещадно розкритикували ультрас "Динамо".

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