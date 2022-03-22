"Прикро, що я з цією мерзотою грав у одній збірній": Алієв жорстко "розніс" Тимощука за зраду України

Олександр дав справедливу оціну експартнерові по національній команді.

Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв поділився своєю думкою про Анатолія Тимощука, який після вторгнення Росії до України не зробив жодної публічної заяви, а також не залишив посаду асистента головного тренера санкт-петербурзького "Зеніту".

"Чи потисну руку Тимощуку? Ні, ніколи. Навіть не хочу його прізвище чути. Людина показувала, який він патріот. Стрічки малював на своїх, б***ь, щічках. Стрінги йому треба надіти, російські туфельки-каблучки і ходити в них. Людина вибрала просто гроші. Гроші йому головне. А те, що ти вигравав Лігу чемпіонів, з прапором бігав... Ти б краще російський прапор узяв, з ним бігав. Мені дуже прикро, що я з цією мерзотою грав у одній збірній.

Я знав, що він чудовий дуполиз, завжди влізе у дупу. Який він патріот? Для нього головне - бабло. Ніхто не каже, щоб він сюди приїхав, якесь слово сказати на підтримку своєї країни. Ти народився у Луцьку. Подивися, я не знаю, спілкується Андрюха Воронін чи ні, але я їх підтримую: Рака, Ворону... Люди взяли, розірвали контракти та й годі. Очевидно, що люди переживають за країну. А цей віслюк сидить на "Газпром Арені" і підказує людям.

Є українці, а є хохляцька натура. Хохол, він такий, як у нас мародери. Ось це падло відноситься до хохлів. Ось це падло взяти, посередині стадіону "Олімпійського", і щоб кожен підходив і бив його палицею", - сказав Алієв в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

11 березня Тимощука офіційно викреслили з історії українського футболу. Українська асоціація футболу позбавила його всіх титулів, нагород, почесних звань і тренерської ліцензії, а також виключила з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.

Нагадаємо, Тимощук є рекордсменом за кількістю зіграних матчів за збірну України. На його рахунку 144 поєдинки у синьо-жовтій футболці.

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