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"Прикро за рахунок, але зовсім не соромно": реакція соцмереж на виліт збірної України з Євро-2020

"Прикро за рахунок, але зовсім не соромно": реакція соцмереж на виліт збірної України з Євро-2020

Associated Press

Команда Андрія Шевченка не змогла подужати Англію на шляху до півфіналу.

Збірна України не змогла вийти до півфіналу Євро-2020. Поєдинок 1/4 фіналу проти команди Англії на "Стадіо Олімпіко" в Римі завершився розгромною поразкою (0:4) підопічних Андрія Шевченка.

ТСН Проспорт зібрав коментарі користувачів соцмереж на підсумок матчу Україна - Англія.

Незважаючи на болісний виліт з континентальної першості, уболівальники підтримали головну футбольну команду України та подякували їй за старання, самовіддачу та досягнутий результат на турнірі.

  • Україна пробилася в плейоф Євро-2020, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).
  • У півфіналі збірна Англії зіграє з Данією, яка у своєму чвертьфіналі обіграла Чехію (2:1).