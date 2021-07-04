"Прикро за рахунок, але зовсім не соромно": реакція соцмереж на виліт збірної України з Євро-2020

Команда Андрія Шевченка не змогла подужати Англію на шляху до півфіналу.
Збірна України не змогла вийти до півфіналу Євро-2020. Поєдинок 1/4 фіналу проти команди Англії на "Стадіо Олімпіко" в Римі завершився розгромною поразкою (0:4) підопічних Андрія Шевченка.
ТСН Проспорт зібрав коментарі користувачів соцмереж на підсумок матчу Україна - Англія.
Незважаючи на болісний виліт з континентальної першості, уболівальники підтримали головну футбольну команду України та подякували їй за старання, самовіддачу та досягнутий результат на турнірі.
Эмоции всех украинцев— ˗ˏˋBUTCH COOLIDGEˎˊ˗ (@TrueIoann) July 3, 2021
У меня горит, почему Довбика не выпустили!!!???
Зато вход в 8-ку лучших команд Европы тоже результат.#EURO2020 #UkraineEngland #UKRENG #UKR #ENG #Euro2021 #Довбик #Зинченко #Шевченко #Украина pic.twitter.com/LPcqCLwh17
Збірна України завершила виступ на #ЄВРО2020, поступившись у чвертьфіналі Англії 0:4.— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) July 3, 2021
Дякуємо за емоції й самовіддачу на чемпіонаті Європи, хлопці! #UKR #УкраїнаАнглія #МиЗбірна #МиУкраїна #EURO2020 pic.twitter.com/A4nmOWC3JU
Прикро за такий рахунок, але зовсім не соромно#UKRENG #UERO2020 #Ukraine #українаанглія— tenebreaferis (@tenebreaferis) July 3, 2021
украина ты молодец.— РЕСТДО 9 июля!!бокэ ХЕНДЖИН ДОМА! хината бокэ (@sooyeeoonn) July 3, 2021
вы вышли впервые за карьеру сборной в 1/4 финалааплодирую стоя!!!!!
БОЛЬШИЕ МОЛОДЦЫ!
вы старались#українаанглія
Давайте просто подякуємо нашій Збірній за те, що ми могли бачити нашу Збірну серед кращих Збірних Європи— Брюс Всемогутній (@BruceWillisUA) July 3, 2021
Дякую за це свято футболу, яке ви нам подарували, хлопці
Дякую нашим фанам. Ви - казкові
✊#Україна #Англія #ЄВРО2020 #UKR #ENG #EURO2020 pic.twitter.com/IUuncsE9I2
Настроение - купить новые глаза, которые этого не видели— Chatty12 (@Chatty126) July 3, 2021
Под словом "это" я имею ввиду прогулку Ярмоленко во втором тайме#евро2020#українаанглія pic.twitter.com/kqmBj5JzY7
#UkrainevsEngland #UkraineEngland #UKRvENG #Euro2020 pic.twitter.com/U35x1yDEbk— Red Lab (@DJRedlabUK) July 3, 2021
нещастя, не ваш сьогоднішній день, а можливо наступний раз. Україна грала почесно. #UkraineEngland— Rob (@RobScarLUFC) July 3, 2021
{#euro2021 ▪︎ #ukraineengland}— (@wifeofmamon) July 3, 2021
несмотря ни на что наши парни молодцы . ни разочарования, ни грусти, только хорошие эмоции и интерес, что же будет дальше
#UkraineEngland #Ukr #UKRvENG Посмотрела игру, пытаюсь справиться со своими эмоциями, говорю себе, что хорошо уже даже то, куда дошли, какой опыт, все дела— Ксения (@Ptichka42) July 3, 2021
Тоже я: pic.twitter.com/fkq5EHoZ9Z
- Україна пробилася в плейоф Євро-2020, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).
- У півфіналі збірна Англії зіграє з Данією, яка у своєму чвертьфіналі обіграла Чехію (2:1).