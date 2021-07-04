"Прикро за рахунок, але зовсім не соромно": реакція соцмереж на виліт збірної України з Євро-2020

"Прикро за рахунок, але зовсім не соромно": реакція соцмереж на виліт збірної України з Євро-2020

Команда Андрія Шевченка не змогла подужати Англію на шляху до півфіналу.

Збірна України не змогла вийти до півфіналу Євро-2020. Поєдинок 1/4 фіналу проти команди Англії на "Стадіо Олімпіко" в Римі завершився розгромною поразкою (0:4) підопічних Андрія Шевченка.

ТСН Проспорт зібрав коментарі користувачів соцмереж на підсумок матчу Україна - Англія.

Незважаючи на болісний виліт з континентальної першості, уболівальники підтримали головну футбольну команду України та подякували їй за старання, самовіддачу та досягнутий результат на турнірі.

украина ты молодец.

вы вышли впервые за карьеру сборной в 1/4 финалааплодирую стоя!!!!!

БОЛЬШИЕ МОЛОДЦЫ!

вы старались#українаанглія — РЕСТДО 9 июля!!бокэ ХЕНДЖИН ДОМА! хината бокэ (@sooyeeoonn) July 3, 2021

Давайте просто подякуємо нашій Збірній за те, що ми могли бачити нашу Збірну серед кращих Збірних Європи



Дякую за це свято футболу, яке ви нам подарували, хлопці



Дякую нашим фанам. Ви - казкові



✊#Україна #Англія #ЄВРО2020 #UKR #ENG #EURO2020 pic.twitter.com/IUuncsE9I2 — Брюс Всемогутній (@BruceWillisUA) July 3, 2021

Настроение - купить новые глаза, которые этого не видели

Под словом "это" я имею ввиду прогулку Ярмоленко во втором тайме#евро2020#українаанглія pic.twitter.com/kqmBj5JzY7 — Chatty12 (@Chatty126) July 3, 2021

нещастя, не ваш сьогоднішній день, а можливо наступний раз. Україна грала почесно. #UkraineEngland — Rob (@RobScarLUFC) July 3, 2021

{#euro2021 ▪︎ #ukraineengland}



несмотря ни на что наши парни молодцы . ни разочарования, ни грусти, только хорошие эмоции и интерес, что же будет дальше — (@wifeofmamon) July 3, 2021

#UkraineEngland #Ukr #UKRvENG Посмотрела игру, пытаюсь справиться со своими эмоциями, говорю себе, что хорошо уже даже то, куда дошли, какой опыт, все дела

Тоже я: pic.twitter.com/fkq5EHoZ9Z — Ксения (@Ptichka42) July 3, 2021

Україна пробилася в плейоф Євро-2020, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). У півфіналі збірна Англії зіграє з Данією, яка у своєму чвертьфіналі обіграла Чехію (2:1).

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