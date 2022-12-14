Прима перший серед "синьо-жовтих" розпочне спринт в Ансі: стартові номери збірної України

У четвер, 15 листопада, третій етап Кубка світу з біатлону у французькому Ансі розпочнеться спринтерською гонкою у чоловіків. Стали відомі стартові номери українських біатлоністів на цю гонку.

Першим з українців спринт розпочне Артем Прима, який отримав 16-й стартовий номер. Антон Дудченко вийде на старт 18-м, Богдан Цимбал – 40-м, Віталій Мандзин – 82-м, Тарас Лесюк – 101-м.

Початок гонки – о 15:10 за київським часом.

Також у рамках етапу в Ансі відбудуться жіночий спринт (16 грудня), гонки переслідування (17 грудня) та масстарти (18 грудня).

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