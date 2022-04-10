Прима - про російських окупантів: ґвалтівників і всю мерзоту – одразу на кіл

Прима - про російських окупантів: ґвалтівників і всю мерзоту – одразу на кіл

Біатлоніст заявив, що вкрай важливо перевіряти смартфони полонених окупантів.

Український біатлоніст Артем Прима звернувся до захисників України, які продовжують боротися з російськими окупантами.

"Добрий день, ми з України... Хочу звернутися до всіх захисників України, які захищають нашу рідну неньку, ЗСУ, тероборона.

Друзі, браття, не дамо цій мерзоті більше знущатись і ґвалтувати наших дітей і жінок. Якщо орки, взяті в полон, перевірте мобільник, вони всі знущання знімають на відео.

І не треба їх жаліти, ґвалтівників і всю мерзоту – одразу на кіл, щоб бачив рускій мір, що ми наших дітей не дамо більше катувати. Слава Україні", – написав Прима.

Нагадаємо, що український захисник "Евертона" Віталій Миколенко після матчу 32-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Манчестер Юнайтед" отримав незвичайний лист від стюарда на ім'я Томмі, який вирішив допомогти Україні у війні з Росією.

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