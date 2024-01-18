Прима – у топ-10: результати короткої індивідуальної гонки на Кубку світу з біатлону в Антгольці

Артем Прима показав найкращий результат збірної України в особистих гонках поточного сезону Кубка світу з біатлону.

У четвер, 18 січня, шостий етап Кубка світу з біатлону-2023/24 в італійському Антгольці розпочався короткою індивідуальною гонкою серед чоловіків.

Україну в ній представляли п'ять біатлоністів: Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Денис Насико, Артем Прима та абсолютний дебютант Кубка світу Дмитро Грущак.

Найкращий результат серед українських біатлоністів показав Прима, який фінішував дев'ятим. За всю гонку Артем припустився лише однієї хиби, отримавши за неї 45 секунд штрафу. Решта українців опинилися за межами топ-40 та не набрали залікових очок.

Зазначимо, що дев'яте місце Прими – найкращий результат України в особистих гонках поточного сезону Кубка світу з біатлону. До цього рекордний показник втримувала Анастасія Меркушина, яка посіла десяту позицію в персьюті на етапі у швейцарському Ленцергайде.

Виграв коротку індивідуальну гонку норвежець Йоганнес Бьо – чинний володар Великого кришталевого глобуса. Другим став його його співвітчизник і брат Тарьєй Бьо. Замкнув трійку призерів німець Йоганнес Кюн.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічої короткої індивідуальної гонки в Антгольці

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0+0+0) 37:28.0 хвилини

2. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+1+0+1) +1:36.1

3. Йоганнес Кюн (Німеччина, 0+0+0+2) +1:44.0

4. Йоганнес Дале (Норвегія, 0+2+0+1) +1:47.3

5. Мартін Понсілуома (Швеція, 1+0+1+1) +1:58.6

6. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 1+1+0+0) +2:16.4

...

9. Артем Прима (Україна, 0+0+1+0) +2:38.8

57. Артем Тищенко (Україна, 0+1+0+3) +5:56.6

77. Денис Насико (Україна, 3+1+1+1) +7:25.9

80. Тарас Лесюк (Україна, 0+2+2+2) +7:31.8

81. Дмитро Грущак (Україна, 0+2+2+1) +7:51.3

Додамо, що жіноча коротка індивідуальна гонка в Антгольці запланована на п'ятницю, 19 січня. Початок – о 15:20 за київським часом.

У суботу, 20 січня, в Антгольці відбудуться одиночна та класична змішані естафети, а завершиться італійський етап у неділю, 21 січня, масстартами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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