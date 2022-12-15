Прима – у топ-20: результати чоловічого спринту на Кубку світу з біатлону у Ансі

У четвер, 15 листопада, третій етап Кубка світу з біатлону у французькому Ансі розпочалася спринтерською гонкою у чоловіків.

Україну у ній представили: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Віталій Мандзин.

Тарас Лесюк не вийшов на старт. Це сталося вдруге поспіль.Причини пропуску гонки українцем наразі невідомі.

Найкращий результат серед українців показав Артем Прима, який з бездоганною стрільбою фінішував18-м. Антон Дудченко теж здолав вогневі рубежі з нулями та фінішував 28-м. До гонки переслідування кваліфікувався також Богдан Цимбал.

Перемогу у спринті здобув норвежець Йоганнес Бьо. Друге місце на п'єдесталі зайняв його співвітчизник Стурла Легрейд, третім фінішував німець Бенедікт Долль.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати чоловічого спринту в Ансі

1. Йоганнес Бьо (Норвегія) - 22.52,2 (0+0)

2. Стурла Гольм Легрейд (Норвегія) - 17,6 (0+0)

3. Бенедикт Долль (Німеччина) - 38,8 (0+0)

...

18. Артем Прима (Україна) - 1.35,4 (0+0)

28. Антон Дудченко (Україна) - 1.49,6 (0+0)

44. Богдан Цимбал (Україна) - 2.20,9 (1+0)

78. Віталій Мандзин (Україна) - 3.26,2 (0+2)

Завтра, 16 грудня, спринтерська гонка відбудеться у жінок. Початок – о 15:15 за київським часом.

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