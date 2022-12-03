Прима – у топ-30: результати першого чоловічого спринту сезону на Кубку світу з біатлону

У суботу, 3 грудня, у фінському Контіолагті перший етап Кубка світу з біатлону продовжився чоловічою спринтерською гонкою.

Перемогу у гонці здобув норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо. Другим фінішував його співвітчизник Стурла Гольм Лагрейд. Трійку найкращих закрив німець Роман Реєс.

Найкращий результат серед українців показав Артем Прима. Він фінішував 30-м.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати чоловічого спринту в Контіолагті

1. Йоганнес Бьо (Норвегія)

2. Стурла Гольм Лагрейд (Норвегія)

3. Роман Реєс (Німеччина)

30. Артем Прима (Україна)

36. Богдан Цимбал (Україна)

40. Тарас Лесюк (Україна)

59. Антон Дудченко (Україна)

40. Богдан Цимбал (Україна)

84. Денис Насико (Україна)

Також сьогодні відбудеться жіноча спринтерська гонка. Україну у ній представлять Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Анна Кривонос та Ірина Петренко. Початок – о 14:45.

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