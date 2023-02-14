Примудрилися "загубити": УАФ продавала календар без Закарпатської області на карті України (фото)

Українська асоціація футболу (УАФ) продавала календар на 2022 рік із зображенням карти України без Закарпатської області.

Про це повідомляє KDK на своїй сторінці у Facebook.

Сувенірний календар був виданий на честь 30-річчя УАФ. На кожній сторінці присутні зображення футболістів і тренерів національної збірної, проте в кінці календаря є груба помилка – на карті України бракує Закарпатської області.

Календар з обрізаною мапою продавали упродовж минулого року, однак помилку чомусь помітили лише зараз.

фото - KDK

В УАФ вже відреагували на інцидент. Там переклали всю відповідальність за цей "ляп" на дизайнера.

"На одній зі сторінок календаря на мапі України дизайнер примудрився "загубити" цілу Закарпатську область. Дякуємо уважним вболівальникам, які й помітили помилку. Щиро просимо вибачення в усіх патріотів і шанувальників футболу із Закарпаття та всієї України за це виключно технічне непорозуміння.

Дизайнер вже отримав догану, зобов'язання позапланово перерахувати донат на ЗСУ та придбати додому величезну карту України, де зображені і Закарпаття, і Крим, і Донецька, і Луганська області, і всі-всі регіони нашої рідної Батьківщини, яка героїчно дає відсіч російським окупантам. Ще раз просимо пробачення, дякуємо за розуміння і бажаємо усім нам якнайменше помилок в житті та роботі", – йдеться в заяві УАФ у Facebook.

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