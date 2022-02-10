"Примушує до неприродних статевих актів": зірку "Баварії" звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами

Мюллер заробляє 200 євро за дозу замороженої кінської сперми.

Нападник "Баварії" Томас Мюллер опинився у центрі скандалу. 32-річного футболіста звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами.

Про це повідомляє SPORT1.

Мюллер піддався різкій критиці з боку благодійної організації по захисту прав тварин Peta після того, як з'ясувалося, що жеребець Д'Аві на прізвисько Дейв отримав травму при підготовці до сезону розмноження. Мюллер і його дружина Ліза керують кінною фермою Gut Wettlkam і беруть 200 євро за дозу замороженої кінської сперми.

"Жахливо, що самозвані любителі коней примушують тварин, які перебувають під їх опікою, до неприродних статевих актів, щоб отримати від них максимальний прибуток. Травм, які Д'Аві отримав під наглядом Лізи і Томаса Мюллер, можна було уникнути, вони були зайвими", - обурилася представник Peta Яна Хогер.

Цього сезону на рахунку Мюллера 20 поєдинків, у яких він забив 7 голів і оформив 16 результативних передач.

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