"Принципова позиція": талант "Шахтаря" зізнався, чому вирішив перейти на українську мову (відео)

Від початку повномасштабного російського вторгнення півзахисник "Шахтаря" та збірної України Михайло Мудрик став спілкуватися виключно українською мовою.

21-річний уродженець Краснограда Харківської області пояснив, чому вирішив відмовитися від мови країни-агресорки.

"Це більше така принципова позиція. Тому що якось навіть всередині неприємно, коли ти розмовляєш тією мовою, якою віддають накази вбивати наших людей", - зізнався Мудрик.

Мудрик дебютував за "Шахтар" 2018 року, проте наступні сезони провів в оренді у київському "Арсеналі" та чернігівській "Десні".

У кампанії-2021/22, яка була завершена достроково через війну з Росією, Мудрик взяв участь у 19 поєдинках "гірників" у всіх турнірах, забив два голи та віддав дев'ять результативних передач.

У травні 2022 року Мудрик дебютував за збірну України у товариському матчі проти "Боруссії" Менхенгладбах, в якому відзначився забитим голом.

Раніше повідомлялося, що Мудрик може продовжити кар'єру за кордоном. На українського таланта претендують одразу декілька іменитих клубів - німецький "Баєр", англійський "Брентфорд" та італійський "Ювентус".

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