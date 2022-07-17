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"Принципова позиція": талант "Шахтаря" зізнався, чому вирішив перейти на українську мову (відео)

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"Принципова позиція": талант "Шахтаря" зізнався, чому вирішив перейти на українську мову (відео)

Фото: ФК Шахтар

Вінгер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик прокоментував своє рішення почати спілкуватися українською мовою.

Від початку повномасштабного російського вторгнення півзахисник "Шахтаря" та збірної України Михайло Мудрик став спілкуватися виключно українською мовою.

21-річний уродженець Краснограда Харківської області пояснив, чому вирішив відмовитися від мови країни-агресорки.

"Це більше така принципова позиція. Тому що якось навіть всередині неприємно, коли ти розмовляєш тією мовою, якою віддають накази вбивати наших людей", - зізнався Мудрик.

Мудрик дебютував за "Шахтар" 2018 року, проте наступні сезони провів в оренді у київському "Арсеналі" та чернігівській "Десні".

У кампанії-2021/22, яка була завершена достроково через війну з Росією, Мудрик взяв участь у 19 поєдинках "гірників" у всіх турнірах, забив два голи та віддав дев'ять результативних передач.

У травні 2022 року Мудрик дебютував за збірну України у товариському матчі проти "Боруссії" Менхенгладбах, в якому відзначився забитим голом.

Раніше повідомлялося, що Мудрик може продовжити кар'єру за кордоном. На українського таланта претендують одразу декілька іменитих клубів - німецький "Баєр", англійський "Брентфорд" та італійський "Ювентус".

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