"Принципове питання": Україна може бойкотувати Олімпіаду, якщо до неї допустять росіян і білорусів

Україна може бойкотувати Олімпійські ігри-2024 в Парижі, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

Про це заявив Міністр молоді і спорту України і президент НОК України Вадим Гутцайт на своїй сторінці в Facebook.

Гутцайт не виключає такий варіант розвитку подій, оскільки напередодні МОК обговорив питання відсторонення росіян і білорусів від міжнародних змагань та повідомив про готовність розглянути можливість повернення спортсменів з країн-агресорок, але лише за дотримання ними суворих умов – в нейтральному статусі та тільки тих, хто не підтримав війну в Україні.

"У рамках подальших консультацій, організованих МОК, на жаль, питання допуску росіян і білорусів порушувалося більшістю НОКів. Україна і деякі держави-партнери, які брали слово, виступили проти цього до завершення агресії РФ. Для всієї української спортивної спільноти – це принципове питання! У цьому нас підтримує і Президент нашої держави, і все суспільство.

Частина міжнародних федерацій обурилася намаганням МОК просувати повернення росіян і білорусів. Їхні лідери ігнорували запрошення на Олімпійський саміт і заявили про свою позицію на відповідних консультаціях МОК. Недопустимою така ситуація є і для нашої держави. Ми зверталися і будемо звертатися до всіх міжнародних організацій, які можуть вплинути на ситуацію та до думки яких можуть дослухатися члени МОК. Наша позиція незмінна: допоки в Україні триває війна, російських і білоруських спортсменів не повинно бути на міжнародних змаганнях!.

Наразі триває робота щодо подальших можливих кроків та першочергових заходів для подовження санкцій і недопуску росіян і білорусів до міжнародних змагань. Якщо ж нас не почують, я не виключаю можливості, що ми будемо бойкотувати і відмовимось від участі в Олімпіаді", – написав Гутцайт.

Раніше повідомлялося, що Олімпійський комітет Азії (OCA) запросив спортсменів з Росії та Білорусі взяти участь в Азійських іграх-2023. Своєю чергою, МОК підтримав участь російських і білоруських спортсменів на змаганнях в Азії.

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