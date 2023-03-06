Приніс перемогу над дублем "Реала": Зозуля забив дебютний гол за новий клуб в Іспанії (відео)

Український нападник Роман Зозуля відзначився дебютним голом за іспанський "Райо Махадаонда", до якого приєднався наприкінці минулого року.

33-річний українець допоміг своїй команді здобути перемогу над "молодіжкою" мадридського "Реала" в матчі 26-го туру третього іспанського дивізіону.

Зозуля розпочав поєдинок на лавці для запасних, але вийшов на поле на 79-й хвилині за рахунку 0:1 на користь суперників.

За дев'ять хвилин після появи українця "Райо Махадаонда" вдалося зрівняти рахунок. А на четвертій компенсованій хвилині команда Зозулі вирвала перемогу – Роман прицільно спрямував м'яч головою в кут після навісу зі штрафного.

Відео гола Зозулі

Таким чином, "Райо Махадаонда" виграв з рахунком 1:2 та піднявся на восьме місце в турнірній таблиці.

Для Зозулі цей матч став шостим у складі нової команди. Цього сезону в активі українця один забитий м'яч.

Нагадаємо, минулого сезону Зозуля грав у Сегунді (другий дивізіон Іспанії – прим.) за "Фуенлабраду". На його рахунку 37 матчів, 3 забиті голи і 3 результативні передачі.

Від початку загарбницької війни, яку Росія 2014 року розв'язала проти України, Роман активно займається волонтерством та підтримує ЗСУ.

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