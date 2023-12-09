Приниження чемпіона: "Баварія" зазнала нищівного фіаско в матчі Бундесліги (відео)

"Баварія" зазнала розгромної поразки у виїзному поєдинку 14-го туру німецької Бундесліги проти "Айнтрахта". Матч у Франкфурті завершився з рахунком 5:1 .

Господарі шокували "Рекордмайстра" трьома голами в першому таймі – відзначилися Омар Мармуш, Жуніор Діна Ебімбе та Хуго Ларссон. Мюнхенці перед перервою відповіли м'ячем Йозуа Кімміха.

У другому таймі франкфуртський колектив добив чинного чемпіона Німеччини. На 50-й хвилині Діна оформив дубль, а ще через десять хвилин Ансгар Кнауфф відправив п'ятий м'яч у ворота Мануеля Ноєра.

Огляд матчу "Айнтрахт" – "Баварія"

Після цієї болісної поразки "Баварія" (32 очки) залишилася на другому місці у Бундеслізі – команда Томаса Тухеля на три бали відстає від "Баєра", який лідирує. "Айнтрахт" (21 пункт) піднявся на сьому позицію.

У наступному турі мюнхенці 17 грудня приймуть "Штутгарт", а франкфуртський клуб того ж дня на виїзді зустрінеться з "Баєром".

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