"Припини скиглити та ухилятися": Усик потужно відповів на черговий ультиматум Ф'юрі (відео)

Олександр закликав британця припинити тікати від бою з ним та підписати контракт.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик відповів володарю титулу WBC Тайсону Ф'юрі, який поставив йому нову умову для проведення титульного бою.

"Циганський король" запропонував українцю провести поєдинок без опції реваншу.

На цю заяву британця Усик відреагував у себе в Twitter, повідомивши, що пункт про реванш у контракті було включено саме з боку Ф'юрі. Українець закликав Тайсона припинити "грати в дурні ігри" та підписати угоду на бій.

"Привіт, жадібне пузо, пункт про реванш надійшов з вашого боку, а не з мого. Припини скиглити та ухилятися. Будь чоловіком, підпиши контракт або звільни пояс. Мені потрібне звання абсолюта, а не грати у твої дурні ігри", – сказав Усик.

Hey #greedybelly the rematch clause came from your side not mine.

Stop whining and ducking. Be a man, ink the contract or vacate the belt. I need undisputed and not to play your stupid games @Tyson_Fury pic.twitter.com/u9DaoX2fr4 — Alexander Usyk (@usykaa) March 13, 2023

Поєдинок між Усиком і Ф'юрі заплановано на 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Раніше бій планували організувати в Саудівській Аравії, однак цього не вдалося зробити.

Нагадаємо, Усик прийняв ультиматум Ф'юрі щодо розподілу гонорару за титульний бій за схемою 70% на 30% на користь британця. Водночас Олександр висунув одну умову – "Циганський король" повинен пожертвувати мільйон фунтів для України.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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