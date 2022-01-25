"Припиніть слухати це лайно": Джошуа категорично висловився щодо відмови від реваншу з Усиком

Британець заявив, що він нічого подібного не підписував.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа вирішив прояснити ситуацію з ймовірною відмовою від реваншу з українцем - Олександром Усиком.

Зазначимо, нещодавно ЗМІ опублікували інформацію, що 32-річний британець готовий поступитися співвітчизнику Тайсону Ф'юрі боєм проти Сашка. Піти на такий крок Джошуа міг за однієї умови, і вона досить недешева. Йдеться про 15 мільйонів фунтів відступних.

Утім, Ей Джей розвіяв усі чутки щодо цього.

"Я читав, що люди кажуть, ніби я погоджуюсь на 15 мільйонів фунтів (трохи більше ніж 20 мільйонів доларів, прим.) і відходжу вбік. Я не підписував жодного контракту, я не бачив жодного контракту. Тож перестаньте слухати це лайно, поки щось не йде від мене.

Я – людина, яка керує своєю долею. Людина, яка займається своєю справою. Я ухвалюю зважені рішення на кожному етапі шляху", - цитує слова Джошуа talkSPORT.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього одразу з'явилися розмови щодо бою-реваншу.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.