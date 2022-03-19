"Припиніть удавати, що війни немає! Росія напала на Україну": Магучіх емоційно висловилася після "золота" на ЧС

"Припиніть удавати, що війни немає! Росія напала на Україну": Магучіх емоційно висловилася після "золота" на ЧС

Українська легкоатлетка зробила гучну заяву, присвятивши перемогу своєму народу.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх після завоюванна "золота" на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні у сербському Белграді заявила, що присвячує цю перемогу своїм співвітчизникам.

20-річна спортсменка наголосила, що ті, хто нічого не роблять, щоб зупинити війну в Україні, фактично підтримують її.

"Наразі тут важко бути, але, змагаючись на стадіоні, я захищаю свою країну і присвячую цю перемогу всім своїм землякам. Припиніть удавати, що війни немає! Росія напала на Україну.

Вони бомбардують міста, розстрілюють мирних жителів, і це наша реальність. Якщо ви нічого не робите, щоб зупинити це, це означає, що ви підтримуєте війну", - цитує Магучіх Tribuna.com.

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