"Припиніть використовувати корт для просування "руского міра": Костюк відреагувала на скандал з прапором РФ

Марта Костюк обурилася тим, що офіційний акаунт US Open поставив поруч з ім'ям її "нейтральної" суперниці заборонений російський триколор.

Українська тенісистка Марта Костюк рішуче висловилася щодо скандалу з прапором РФ, який спалахнув після її перемоги над росіянкою Марією Тимофєєвою в 1/8 фіналу Australian Open-2024.

Офіційний акаунт іншого турніру Grand Slam – US Open – опублікував у своїх соцмережах пост з результатом поєдинку за участю Костюк, в якому поруч з ім'ям Тимофєєвої поставив російський триколор.

Через повномасштабну загарбницьку війну, яку Росія за сприяння Білорусі веде проти України, тенісисти країн-агресорок допущені до змагань лише в нейтральному статусі, а їхня національна символіка, зокрема й державні прапори, заборонена на офіційному рівні.

У зв'язку з цим Костюк опублікувала сторіз у своєму Instagram, де висловила обурення ситуацією та закликала спортивну спільноту припинити працювати майданчиком для пропаганди "руского міра".

"Як ви знаєте, з початком повномасштабної війни ми вели боротьбу за відсторонення російських та білоруських спортсменів. Зараз вони виступають у нейтральному статусі. Тобто без прапорів. Ми неодноразово ставили питання, що таке статус нейтрального спортсмена. Бо його фактично не існує:

– неодноразово ці спортсмени самі говорили, що всі знають, які країни вони представляють.

– керівництво їхніх країн постійно говорить, що це їхні спортсмени, і світ про це знає.

– міжнародні ЗМІ у своїх публікаціях пишуть, що це російські та білоруські спортсмени.

– у багатьох спортсменів у соцмережах висить їхній прапор.

Ось сьогодні, після моєї перемоги над спортсменкою з країни-агресорки, на офіційному ресурсі одного з найбільших тенісних турнірів світу був опублікований російський прапор.

Сьогодні 697-й день повномасштабної війни, а спортивний світ продовжує промотувати країну-вбивцю і країну, яка використовує своїх спортсменів як частину пропаганди, що вбиває.

Я закликаю представників ЗМІ, чиновників, спортивну спільноту припинити використовувати тенісний корт для промотування "руского міра", – написала Костюк.

До слова, після звернення Костюк та чималої кількості повідомлень від уболівальників з офіційного акаунту US Open видалили допис з російським прапором.

Зазначимо, що Марта вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру серії Великого шолома. За путівку до півфіналу австралійського мейджора Костюк позмагається з четвертою ракеткою світу та чинною чемпіонкою US Open американкою Корі Гауфф.

В 1/8 фіналу Australian Open-2024 зіграють ще дві українки. Еліна Світоліна зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою, яка у третьому колі сенсаційно вибила з турніру першу ракетку світу польку Ігу Швьонтек. А Даяна Ястремська побореться з експершою ракеткою світу білорускою Вікторією Азаренко.

Основна сітка Australian Open-2024 триватиме до 28 січня. Чинною чемпіонкою змагань є білоруска Аріна Соболенко.

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