"Припиніть використовувати корт для просування "руского міра": Костюк відреагувала на скандал з прапором РФ

Марта Костюк обурилася тим, що офіційний акаунт US Open поставив поруч з ім'ям її "нейтральної" суперниці заборонений російський триколор.
Українська тенісистка Марта Костюк рішуче висловилася щодо скандалу з прапором РФ, який спалахнув після її перемоги над росіянкою Марією Тимофєєвою в 1/8 фіналу Australian Open-2024.
Офіційний акаунт іншого турніру Grand Slam – US Open – опублікував у своїх соцмережах пост з результатом поєдинку за участю Костюк, в якому поруч з ім'ям Тимофєєвої поставив російський триколор.
Через повномасштабну загарбницьку війну, яку Росія за сприяння Білорусі веде проти України, тенісисти країн-агресорок допущені до змагань лише в нейтральному статусі, а їхня національна символіка, зокрема й державні прапори, заборонена на офіційному рівні.
У зв'язку з цим Костюк опублікувала сторіз у своєму Instagram, де висловила обурення ситуацією та закликала спортивну спільноту припинити працювати майданчиком для пропаганди "руского міра".
"Як ви знаєте, з початком повномасштабної війни ми вели боротьбу за відсторонення російських та білоруських спортсменів. Зараз вони виступають у нейтральному статусі. Тобто без прапорів. Ми неодноразово ставили питання, що таке статус нейтрального спортсмена. Бо його фактично не існує:
– неодноразово ці спортсмени самі говорили, що всі знають, які країни вони представляють.
– керівництво їхніх країн постійно говорить, що це їхні спортсмени, і світ про це знає.
– міжнародні ЗМІ у своїх публікаціях пишуть, що це російські та білоруські спортсмени.
– у багатьох спортсменів у соцмережах висить їхній прапор.
Ось сьогодні, після моєї перемоги над спортсменкою з країни-агресорки, на офіційному ресурсі одного з найбільших тенісних турнірів світу був опублікований російський прапор.
Сьогодні 697-й день повномасштабної війни, а спортивний світ продовжує промотувати країну-вбивцю і країну, яка використовує своїх спортсменів як частину пропаганди, що вбиває.
Я закликаю представників ЗМІ, чиновників, спортивну спільноту припинити використовувати тенісний корт для промотування "руского міра", – написала Костюк.
До слова, після звернення Костюк та чималої кількості повідомлень від уболівальників з офіційного акаунту US Open видалили допис з російським прапором.
Зазначимо, що Марта вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру серії Великого шолома. За путівку до півфіналу австралійського мейджора Костюк позмагається з четвертою ракеткою світу та чинною чемпіонкою US Open американкою Корі Гауфф.
В 1/8 фіналу Australian Open-2024 зіграють ще дві українки. Еліна Світоліна зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою, яка у третьому колі сенсаційно вибила з турніру першу ракетку світу польку Ігу Швьонтек. А Даяна Ястремська побореться з експершою ракеткою світу білорускою Вікторією Азаренко.
Основна сітка Australian Open-2024 триватиме до 28 січня. Чинною чемпіонкою змагань є білоруска Аріна Соболенко.
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