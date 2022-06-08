Прирівняв Крим до окупаційного символу: в Росії вчергове "підгоріло" через форму збірної України

У РФ знову влаштували істерику через мапу на формі української футбольної команди.

Так, голова комітету з фізичної культури, спорту, туризму та справ молоді країни-агресорки Борис Пайкін висловив думку, що РФ вчинила правильно , коли знову нещодавно подала протест через окупаний ними ж півостров на формі "синьо-жовтих".

Пайкін вважає, що рішення звернутися до ФІФА з протестом проти форми збірної України є цілком обґрунтованим. Депутат Держдуми від ЛДПР заявив, що Росія у правовому полі відстоюватиме інтереси своїх спортсменів.

Апогеєм його заяви став приклад російського гімнаста Івана Куляка, який прийшов на церемонію нагородження на етапі Кубка світу в Досі з літерою "Z" на формі - символом вторгнення військ РФ до України. Як наслідок, 20-річний спортсмен отримав справедливе покарання.

"В аналогічній ситуації наш гімнаст Іван Куляк був дискваліфікований на рік. Чи будуть дискваліфіковані українські футболісти за аналогічний вчинок? Якщо ні, то міжнародні спортивні організації знову покажуть свою заангажованість", - цитує слова Пайкіна ТАСС.

Таким чином, Пайкін прирівняв законну територіальну частину України до літери, яка символізує лише кров, розруху, біль та страждання. Саме це наразі й приносить РФ, коли їхній диктатор Володимир Путін 24 лютого розпочав повномасштабне вторгнення до України.

Зазначимо, особливостями форми, в якій "синьо-жовта" футбольна збірна грає 2022 року, стали карта України з державним кордоном, забарвленою у кольори прапорів союзників нашої країни, а також вплетений в ігрові номери перелік міст, що постраждали від військової агресії Росії. Усередині розміщено напис "Об'єднуємося для України". Вгорі також розташований шеврон із написом U24, який відсилає до можливого вступу України до Євросоюзу 2024 року.

Додамо, це вже не перший подібний протест із боку країни-агресорки щодо форми української команди. Раніше російська сторона була обурена тим, що збірна України на Чемпіонаті Європи-2020 зіграла у формі, на яку нанесена мапа з Кримом та гаслом: Слава Україні, Героям Слава. Утім, тоді УЄФА відправив РФ слідом на кораблем.