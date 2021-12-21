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Прищепилася "Супутником": російську тенісистку не пустили на Australian Open

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Прищепилася "Супутником": російську тенісистку не пустили на Australian Open

twitter.com

Російська вакцина не сертифікована у Австралії.

Російська тенісистка Наталія Віхлянцева мусить пропустити Australian Open-2022.

Про це спортсменка повідомила у Twitter.

Справа в тому, що вона прищепилася російською вакциною "Супутник", яка в Австралії не сертифікована.

"На жаль, я не братиму участі в Australian Open-2022. Я дуже задоволена рівнем тенісу, який показала на кількох останніх турнірах та хотіла б зіграти в Австралії, але вакцина "Супутник" там ще не сертифікована. Удачі всім учасникам та команді АО, яка завжди проводить чудові заходи", - написала Віхлянцева.

  • Наразі тенісистка посідає 194-те місце у рейтингу WTA.
  • Australian Open-2022 відбудеться у Мельбурні з 17 по 30 січня.

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