Прищепилася "Супутником": російську тенісистку не пустили на Australian Open

Російська вакцина не сертифікована у Австралії.

Російська тенісистка Наталія Віхлянцева мусить пропустити Australian Open-2022.

Про це спортсменка повідомила у Twitter.

Справа в тому, що вона прищепилася російською вакциною "Супутник", яка в Австралії не сертифікована.

Unfortunately, I will not participate in this year AO event. I’m really happy with a level of tennis I showed on a last few events and I wish to play in but Sputnik is not verified yet. Good luck for all participants and AO team, who always made amazing events! pic.twitter.com/l2UDmUmSF8 — Nata Vikhlyantseva (@NVikhlyantseva) December 20, 2021

"На жаль, я не братиму участі в Australian Open-2022. Я дуже задоволена рівнем тенісу, який показала на кількох останніх турнірах та хотіла б зіграти в Австралії, але вакцина "Супутник" там ще не сертифікована. Удачі всім учасникам та команді АО, яка завжди проводить чудові заходи", - написала Віхлянцева.

Наразі тенісистка посідає 194-те місце у рейтингу WTA.

Australian Open-2022 відбудеться у Мельбурні з 17 по 30 січня.

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