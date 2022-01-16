Прищепилися "Супутником": збірну Росії з баскетболу не пускають на чемпіонат світу

Прищепилися "Супутником": збірну Росії з баскетболу не пускають на чемпіонат світу

Російська Федерація баскетболу намагається виправити ситуацію.

Жіноча збірна Росії з баскетболу може пропустити кваліфікацію чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє "Спорт-Экспресс", посилаючись на власні джерела.

Наразі національну жіночу команду не пускають до столиці США із російськими вакцинами від коронавірусу.

Для в'їзду в країну потрібна вакцинація одним із препаратів, схвалених Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Також існує проблема з візами, видачу яких посольство США у Росії припинило у 2020 році.

В той же час, пресслужба Російської Федерації баскетболу (РФБ) наголошує, що ситуація під контролем. Фахівці федерації ведуть необхідну роботу з виконання вимог для в'їзду: зокрема, опрацьовано варіант, за якого гравці, тренери та співробітники збірної отримають американські візи за межами Росії. З вакцинами – складніше. ФІБА намагається узгодити це питання із американською стороною. Рішення буде озвучено наступного тижня.

З 10 по 13 лютого в рамках кваліфікації росіянки мають зіграти зі збірними Пуерто-Ріко, Бельгії та США.

Фінальний турнір відбудеться у Сіднеї з 22 вересня до 1 жовтня 2022 року.

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