"Приставляв пістолет до скроні": на Черкащині сталася сутичка між футбольним тренером і підлітками

Учасники інциденту розповідають різні версії подій.

У Городищі Черкаської області відбулася сутичка між місцевим дитячим футбольним тренером Дмитром Пінчуком та компанією підлітків. Про це повідомляє provce.ck.ua.

Інцидент стався 12 грудня увечері. Приводом конфлікту нібито стало невдоволення чоловіка відпочинком хлопців у пізній час.

Одну з версій того, що трапилося, розповів городищанин Олег Ковтанець.

- До мене звернувся один із учасників тих подій. Пінчук зайшов у приміщення залізничного вокзалу, де саме були шестеро підлітків. Був дощ і вони грілися у приміщенні. Вели себе адекватно. Інакше їх би вигнали працівники. Пінчук їх вистроїв в шеренгу і почав гнути матюки. Слово за слово й він витягнув пістолет. Хлопці втекли. Той зробив 2 постріли у повітря й почав стріляти по ногах.

Малолітні учасники інциденту розбіглись по домівках. Один із них викликав поліцію.

- Його поліція забрала, але він за деякий час повернувся. Знову підійшов до хлопців, які залишились та продовжив погрожувати пістолетом. На нього ще раз викликали правоохоронців. На щастя, того вечора обійшлося без травмованих. Але одному хлопцю він приставляв пістолет до скроні, - стверджує Ковтанець.

Водночас сам Пінчук розповідає іншу версію подій. Тренер каже, що зробив зауваження компанії підлітків, а ті повернулися з підкріпленням і побили його.

- Насправді, я просив дітей розходитись додому. Їм немає й 16 років. На цих підлітків постійно скаржаться люди, бо бояться ходити в районі залізничного вокзалу. Коли я зробив їм зауваження, вони не захотіли йти. Послали мене подалі. Потім я дістав іграшковий пістолет, щоб налякати. За 20 хвилин після цього прибігло осіб 16 і почали бити мене. Забрали зброю. Стріляти в мене. Від неї я не постраждав, бо це "стартовий" пістолет. Але вони били мене трубами, палицями. Найменшому було років 13, а найстаршому - 17. Що було потім, я не пам’ятаю. Був непритомний. Мене забрала "швидка".

Тренер скаржиться, що йому нібито зламали ребра, вибили зуби та має струс мозку. Медики підтвердили, що Пінчука доправили до лікарні із струсом мозку та переломом носа.

В обласній поліції стверджують, що від жодного учасника подій письмових заяв не надходило. Зараз правоохоронні органи проводять перевірку.

Тренер говорить, що звернеться до поліції після одужання. Постраждалі ж чекають на реакцію правоохоронних органів за фактом виклику на місце інциденту.

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