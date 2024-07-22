Присудили технічні поразки: УЄФА виключив "Дніпро-1" з Ліги конференцій

Єврокубкові матчі дніпрян з "Академією Пушкаша" не відбудуться.

Європейський футбольний союз (УЄФА) виключив "Дніпро-1" зі списку учасників Ліги конференцій сезону-2024/25.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

У другому раунді кваліфікації Ліги конференцій дніпряни повинні були зіграти угорською "Академією Пушкаша". Матчі планували провести на 25 липня та 1 серпня.

Раніше через фінансові проблеми "Дніпро-1" виключили зі складу учасників УПЛ. Тепер же УЄФА визначив долю клубу в єврокубках – підопічним Юрія Максимова присудили технічні поразки (двічі по 0:3) у матчах з "Академією Пушкаша".

Угорський клуб без боротьби пройшов до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій, де зустрінеться з переможцем пари "Зімбру" (Молдова) – "Арарат-Арменія" (Вірменія).

А Україна втратила свого першого з п'яти представників в єврокубках цього сезону.

Таким чином, нашу країну в другому відбірковому раунді Ліги конференцій преставлятиме лише "Полісся". Суперником житомирців стане словенська "Олімпія", матчі відбудуться 25 липня і 1 серпня.

Якщо житомирський клуб зуміє пройти "Олімпію", то в третьому кваліфай-раунді Ліги конференцій позмагається проти того, хто програє в парі "Шериф" (Молдова) – "Ельфсборг" (Швеція).

Раніше стало відомо, хто замінить "Дніпро-1" у новому сезоні УПЛ.

Крім того, "Динамо" дізналося потенційного суперника у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів. Також кияни отримали потенційного суперника у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи, де зіграють у разі вильоту від сербського "Партизана" у 2-му раунді відбору ЛЧ.

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