"Присвячую цей поєдинок усім, хто боронить мою країну": емоційні слова Усика після тріумфу над Джошуа

Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик присвятив перемогу у реванші з Ентоні Джошуа українському народу та ЗСУ.

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) прокоментував перемогу над колишнім володарем титулів Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

"Я хочу подякувати всім тим, хто за мене молився. Я хочу подякувати богові за його допомогу, яку він мені сьогодні дав. Він дав мені її багато сьогодні. Мій бог - Ісус Христос.

Дякую Саудівській Аравії. Я присвячую цей поєдинок своїй державі Україні, ЗСУ, усім хто боронить мою країну, усій Україні. Це вже історія. Його будуть дивитися багато поколінь, особливо той раунд, де мене намагалися сильно бити. Але я вистояв і переломив бій на свою користь", - сказав Усик.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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